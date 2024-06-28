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Павел Ефимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Павел Ефимов
Тип записи
о браке
Номер записи
779-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.11.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 164
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Григорий Петров, крестьянин из воспитанников (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфросиния Васильева, крестьянская дочь (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Матвей Михаилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Аким Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Симеон Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Ефимов, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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