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Алексей Михаилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Михаилов
Тип записи
о браке
Номер записи
773-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.11.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Собольково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.11.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 162
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Федоров Константин Федоров, безсрочно отпускной 6 Гренадерского Таврического полка рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Мария Гаврилова, солдатская жена вдова (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Николай Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Михаилов, крестьянин (с-цо Собольково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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