Мария Гаврилова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Мария Гаврилова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 773-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 04.11.1870
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- солдатская жена вдова
- Нас. пункт приписки
- с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 04.11.1870
- Возраст (лет)
- 51
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 162
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Федоров Константин Федоров, безсрочно отпускной 6 Гренадерского Таврического полка рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Мария Гаврилова, солдатская жена вдова (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Николай Федоров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Михаилов, крестьянин (с-цо Собольково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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