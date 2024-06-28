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Михаил Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
772-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.09.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
23.09.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 162
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Симеон Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Максимова, крестьянская дочь (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Полачево, )
Свидетель невесты №2 - Егор Иванов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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