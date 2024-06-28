Татиана Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатиана Дмитриева

Татиана Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Дмитриева
Тип записи
о браке
Номер записи
771-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.09.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.09.1870
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 161
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Стефан Дмитриев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Дмитриева, крестьянская дочь (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Илия Васильев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Григорьев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Димитрий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Михаилов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close