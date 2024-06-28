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Волков Николай Евдокимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Волков Николай Евдокимов
Тип записи
о браке
Номер записи
769-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.02.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.02.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 161
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Стефан Иоаннов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Васильева, крестьянская дочь (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Волков Николай Евдокимов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Савельев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Захар Алексеев, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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