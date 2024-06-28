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Хлебников Георгий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Хлебников Георгий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
768-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.02.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
купеческий 2-й гильдии сын
Нас. пункт приписки
сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.02.1870
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Хлебников Георгий Иванов, купеческий 2-й гильдии сын (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбинская Евдокия Григорьева, можайская купеческая дочь (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Алексей Иванов, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Малахов Гавриил Егоров, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбинский Никифор Григорьев, можайский купец (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пылаев Иван ??, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
Примечание / Дополнительно
по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
Комментарий наборщика
отчество поручителя2 по невесте неразборчиво
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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