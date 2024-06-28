Хлебников Георгий Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Хлебников Георгий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 768-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 13.02.1870
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- купеческий 2-й гильдии сын
- Нас. пункт приписки
- сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 13.02.1870
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 160
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Хлебников Георгий Иванов, купеческий 2-й гильдии сын (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбинская Евдокия Григорьева, можайская купеческая дочь (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Алексей Иванов, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Малахов Гавриил Егоров, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рыбинский Никифор Григорьев, можайский купец (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пылаев Иван ??, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
- Примечание / Дополнительно
- по отнош. Мирового судьи Можайского судебного округа 31 авг. 1877 г.
- Комментарий наборщика
- отчество поручителя2 по невесте неразборчиво
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.