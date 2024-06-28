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Иаков Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иаков Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
763-б
Роль персоны
Жених
Дата события
25.01.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын собственник
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
25.01.1870
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 159
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иаков Павлов, крестьянский сын собственник (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Иова, крестьянская дочь (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Федоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Матвеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Финогенов, крестьянин (д. Топорово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Прокопиев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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