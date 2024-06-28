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Терентий Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Терентий Феодоров
Тип записи
о браке
Номер записи
757-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1872
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1872
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 262
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Матфий Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Иоаннова, крестьянская дочь (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Алексей Гаврилов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентий Феодоров, крестьянин (с-цо Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Матвеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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