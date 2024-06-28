Евдокия Иоаннова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Евдокия Иоаннова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 757-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 05.11.1872
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 05.11.1872
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Матфий Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Иоаннова, крестьянская дочь (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Алексей Гаврилов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентий Феодоров, крестьянин (с-цо Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Матвеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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