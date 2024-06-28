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Симеон Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Симеон Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
755-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.10.1872
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
25.10.1872
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 261
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Симеон Лаврентиев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Александрова, крестьянка (д. Бычково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Симеон Ильин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Александров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лаврентий Стефанов, крестьянин (д. Горки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Николаев, крестьянин (д. Бычково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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