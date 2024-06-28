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Михаил Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
740-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1873
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1873
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1140, лист: 263
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Симеон Михаилов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Васильева, крестьянская дочь (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Павел Васильев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Андрианов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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