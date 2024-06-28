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Алексей Ефимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Ефимов
Тип записи
о браке
Номер записи
737-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.10.1873
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
29.10.1873
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1140, лист: 262
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Андрей Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Григорьева, крестьянская дочь (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасим Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Василий Ефимов, безсрочно отпускной унтер офицер (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Ефимов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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