Петр Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Стефанов

Петр Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Стефанов
Тип записи
о браке
Номер записи
732-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.02.1873
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудня, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1873
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1140, лист: 260
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Иоанн Терентиев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Иоаннова, крестьянская дочь (д. Прудня, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кукуркин Василий Егоров, отставной рядовой солдат (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кордюков Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Стефан Стефанов, крестьянин (д. Прудня, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Стефанов, крестьянин (д. Прудня, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close