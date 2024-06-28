Ксения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Семенова

Ксения Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксения Семенова
Тип записи
о браке
Номер записи
731-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.02.1873
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
02.02.1873
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1140, лист: 260
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Матвей Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Семенова, крестьянская дочь (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Илия Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жаров Феодор Димитриев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жучков Алексей Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жучков Иван Васильев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close