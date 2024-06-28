Юрин Михаил Прокофьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Юрин Михаил Прокофьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 729-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 13.11.1874
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайский купеческий сын
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 13.11.1874
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 480
- Полная запись МК
- Счёт браков: 27
Жених - Ростовщиков Иоанн Петров, Тамбовской губернии Усманский 2й гильдии купец (г. Усмань, Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тульская Мария Феодорова, можайская купеческая дочь (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Алексей Иванов, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Попов Александр Михаилов, Губернский Секретарь
Свидетель невесты №1 - Малахов Егор Егоров, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Юрин Михаил Прокофьев, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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