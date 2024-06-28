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Хлебников Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Хлебников Алексей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
729-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский купеческий сын
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
13.11.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 480
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Ростовщиков Иоанн Петров, Тамбовской губернии Усманский 2й гильдии купец (г. Усмань, Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тульская Мария Феодорова, можайская купеческая дочь (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хлебников Алексей Иванов, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Попов Александр Михаилов, Губернский Секретарь
Свидетель невесты №1 - Малахов Егор Егоров, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Юрин Михаил Прокофьев, можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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