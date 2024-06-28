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Авдеев Иван Панфилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Авдеев Иван Панфилов
Тип записи
о браке
Номер записи
723-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
10.11.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 478
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Лихутов Василий Петров, отставной 1й батареии 1й Артиллерийской бригады старший фейрверкер / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Крупенина Анна Алексеева, вдова кандидата ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Самородов Аким Павлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зайцев Михаил Семенов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Авдеев Иван Панфилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Савин Петр Васильев, безсрочно отпускной
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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