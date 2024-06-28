Крупенина Анна Алексеева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Крупенина Анна Алексеева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 723-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 10.11.1874
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- вдова кандидата
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 10.11.1874
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 478
- Полная запись МК
- Счёт браков: 21
Жених - Лихутов Василий Петров, отставной 1й батареии 1й Артиллерийской бригады старший фейрверкер / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Крупенина Анна Алексеева, вдова кандидата ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Самородов Аким Павлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зайцев Михаил Семенов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Авдеев Иван Панфилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Савин Петр Васильев, безсрочно отпускной
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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