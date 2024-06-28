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Павел Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Павел Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
722-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Георгий Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Львова, крестьянская дочь (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Павел Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Федотов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентий Онисимов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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