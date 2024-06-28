Артамон Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамон Никитин

Артамон Никитин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Артамон Никитин
Тип записи
о браке
Номер записи
721-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Родион Дмитриев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Ильина, крестьянская дочь (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Спиридон Дмитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Роман Осипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Никитин, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Артамон Никитин, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close