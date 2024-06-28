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Параскева Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
720-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомка Московского Воспитательного Дома № 8441-1854 г.
Дата брака
08.11.1874
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 477
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Платонов Василий Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Иванова, питомка Московского Воспитательного Дома № 8441-1854 г. / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Козма Платонов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бабуркин Василий Иванов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Красный Стан, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Стефанов, крестьянин (д. Красный Стан, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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