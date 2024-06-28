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Федор Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Федор Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
718-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.11.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.11.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 476
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Пугачев Александр Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Петрова, крестьянская дочь (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юдин Александр Михаилов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жаров Петр Дмитриев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Матвеев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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