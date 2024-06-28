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Сидякин Евтихий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Евтихий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
716-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.09.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
22.09.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 475
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Дроздов Василий Иванов, отставной Навагинского 78 пех. полка унтер офицер (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Корнакова Параскева Алексеева, солдатская вдова / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дроздов Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жаров Димитрий Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Назаров Иван Михаилов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сидякин Евтихий Алексеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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