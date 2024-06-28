Корнакова Параскева Алексеева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Корнакова Параскева Алексеева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 716-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 22.09.1874
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- солдатская вдова
- Дата брака
- 22.09.1874
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 475
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Дроздов Василий Иванов, отставной Навагинского 78 пех. полка унтер офицер (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Корнакова Параскева Алексеева, солдатская вдова / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дроздов Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жаров Димитрий Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Назаров Иван Михаилов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сидякин Евтихий Алексеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.