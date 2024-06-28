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Корнакова Параскева Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Корнакова Параскева Алексеева
Тип записи
о браке
Номер записи
716-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.09.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатская вдова
Дата брака
22.09.1874
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 475
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Дроздов Василий Иванов, отставной Навагинского 78 пех. полка унтер офицер (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Корнакова Параскева Алексеева, солдатская вдова / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Дроздов Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жаров Димитрий Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Назаров Иван Михаилов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сидякин Евтихий Алексеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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