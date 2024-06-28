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Иоаким Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иоаким Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
705-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1874
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 472
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Иоаким Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Иоакимова, крестьянская дочь (д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Стефан Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Александров, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вукол Яковлев, крестьянин (с. Бородино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иоакимов, крестьянин (д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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