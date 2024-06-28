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Максим Федоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Максим Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
702-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1875
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1875
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1145, лист: 272
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Василий Алексеев (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Самсонова Любовь Иванова, солдатская вдова (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Григорий Петров, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максим Федоров, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Иванов, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Ефимов, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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