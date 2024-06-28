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Баринов Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Иван Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
701-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1875
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1875
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1145, лист: 272
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Баринов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Прохорова, крестьянская дочь (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Корней Александров, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Николаев, безсрочно отпускной унтер офицер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Федоров, крестьянин (д. Власово, )
Свидетель невесты №2 - Кудряшов Иван Алексеев, крестьянин (д. Бугайлово, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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