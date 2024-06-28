Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Степанов

Григорий Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорий Степанов
Тип записи
о браке
Номер записи
698-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1875
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1875
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1145, лист: 271
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Грачев Никифор Егоров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дария Михаилова, крестьянская дочь (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Григорий Степанов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Комин Алексей Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Разуваев Василий Алексеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ситнов Василий Михаилов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close