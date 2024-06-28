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Люсин Егор Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Люсин Егор Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
692-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.08.1875
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
17.08.1875
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1145, лист: 268
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфросиния Михаилова, крестьянская дочь (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Васильев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баранов Василий Егоров, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максим Финогенов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Люсин Егор Иванов, крестьянин (д. Сельцы, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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