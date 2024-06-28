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Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
683-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.01.1875
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Самодуровка, Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.01.1875
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1145, лист: 266
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Григорий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Надежда Лукина, крестьянская дочь (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иван Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Семенов, крестьянин (д. Самодуровка, Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Иванов, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Прохоров, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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