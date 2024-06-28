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Димитрий Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Димитрий Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
673-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1877
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 284
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Иван Трифонов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Варвара Васильева, крестьянская дочь девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Андрей Яковлев, крестьянин (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Димитрий Димитриев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антон Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Семенов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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