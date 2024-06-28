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Никифор Михаилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никифор Михаилов
Тип записи
о браке
Номер записи
670-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.07.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
20.07.1877
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 282
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Фантер Иван Николаев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Стефанова, крестьянская дочь (д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лопаев Стефан Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Влас Прохоров, крестьянин (д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Михаилов, крестьянин (д. Шевардино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
также упоминается под фамилией Фентеров
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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