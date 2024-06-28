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Суравечин Лазарь Ефимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суравечин Лазарь Ефимов
Тип записи
о браке
Номер записи
669-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1877
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 282
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Николай Терентиев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Васильева, крестьянская дочь (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кордюков Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Суравечин Лазарь Ефимов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Федоров, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Антон Федотов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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