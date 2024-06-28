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Анна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Дмитриева
Тип записи
о браке
Номер записи
668-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанка
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
23.01.1877
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 281
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Иоанн Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Дмитриева, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Диомид Родионов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Василий Тихонов, крестьянин (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
поручитель1 по невесте НП указан «той же деревни Диомид Родинов» - непонятно какой именно деревни
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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