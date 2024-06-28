Анна Дмитриева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Анна Дмитриева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 668-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 23.01.1877
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайская мещанка
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 23.01.1877
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 281
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Иоанн Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Дмитриева, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Диомид Родионов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Василий Тихонов, крестьянин (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- поручитель1 по невесте НП указан «той же деревни Диомид Родинов» - непонятно какой именно деревни
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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