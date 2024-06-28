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Лалыкина Стефанида Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лалыкина Стефанида Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
666-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
16.01.1877
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
16.01.1877
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1152, лист: 281
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Зайцев Феодор Феодоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лалыкина Стефанида Иванова, крестьянская дочь (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жаров Петр Дмитриев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Прохоров Василий Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лалыкин Николай Павлов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Евдокимов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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