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Михаил Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
664-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1878
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 296
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Димитрий Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Стефанова, крестьянская дочь девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Павлов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
позднее упоминается под фамилией «Митин»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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