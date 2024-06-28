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Димитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Димитрий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
664-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1878
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 296
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Димитрий Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Стефанова, крестьянская дочь девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Павлов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
позднее упоминается под фамилией «Митин»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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