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Василий Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Родионов
Тип записи
о браке
Номер записи
658-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.07.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
23.07.1878
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 294
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Василий Михайлов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агапия Филиппова, крестьянская дочь девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Василий Родионов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Илья Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Михаил Степанов, крестьянин (д. Большое Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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