Василий Степанов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Василий Степанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 656-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 15.02.1878
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 15.02.1878
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 292
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Егор Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Ильина, крестьянская дочь девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Терентий Васильев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Федоров, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Степанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- возраст жениха «18 лет без 7 дней»
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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