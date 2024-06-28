Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ильина

Мария Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Ильина
Тип записи
о браке
Номер записи
656-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
15.02.1878
Возраст (лет)
23
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 292
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Егор Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Ильина, крестьянская дочь девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Терентий Васильев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Матвей Федоров, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Степанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
возраст жениха «18 лет без 7 дней»
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close