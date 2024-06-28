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Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
655-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.02.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
13.02.1878
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 292
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Димитрий Алексеев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Никитина, крестьянская дочь девица (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Трифон Кириллов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Трифонов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иванов, крестьянин (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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