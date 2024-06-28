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Василий Гаврилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер записи
654-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.02.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
10.02.1878
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 291
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Василий Гаврилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Никифорова, крестьянская дочь девица (д. Петрово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Родион Егоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никифор Семенов, крестьянин (д. Петрово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Алексеев, крестьянин (д. Петрово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Родион Гаврилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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