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Мария Диомидова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Диомидова
Тип записи
о браке
Номер записи
652-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1878
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Купорово, Гжатский у., Смоленская губ.
Дата брака
05.02.1878
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьячок Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1155, лист: 291
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Пушков Димитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Мария Диомидова, крестьянская дочь девица (с. Купорово, Гжатский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Филипп Андреев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Малахиев, крестьянин (д. Липовка, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филипп Андреев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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