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Петр Фаддеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Фаддеев
Тип записи
о браке
Номер записи
650-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.07.1879
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.07.1879
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1157, лист: 312
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Рожков Иоаким Евтихиев, уволенный в запас армии Ефрейтор 2 пехотного Софийского Е. И. В. Наследника Цесаревича полка (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Любовь Алексеева, крестьянская дочь девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Евтихиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Фаддеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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