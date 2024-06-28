Рожков Иоаким Евтихиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Иоаким Евтихиев

Рожков Иоаким Евтихиев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Иоаким Евтихиев
Тип записи
о браке
Номер записи
650-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.07.1879
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
уволенный в запас армии Ефрейтор 2 пехотного Софийского Е. И. В. Наследника Цесаревича полка
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.07.1879
Возраст (лет)
29
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1157, лист: 312
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Рожков Иоаким Евтихиев, уволенный в запас армии Ефрейтор 2 пехотного Софийского Е. И. В. Наследника Цесаревича полка (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Любовь Алексеева, крестьянская дочь девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Иван Евтихиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Фаддеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close