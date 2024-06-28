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Антон Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антон Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
648-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1879
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1879
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1157, лист: 311
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Григорий Мартинов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Павлова, солдатская вдова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Степанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Александр Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антон Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трифон Кириллов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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