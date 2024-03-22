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Галиябану Абдували кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Галиябану Абдували кызы
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-873р
Роль персоны
Ребенок
Дата события
12.11.1899
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Галиябану Абдували кызы
Отец: запасной солдат Абдували Абдунасир улы
Мать: Миннибану Гали кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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