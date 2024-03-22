Абдугалем Ибрагим улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Абдугалем Ибрагим улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-224б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 15.01.1888
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 16 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гадинажамал Ибрагим кызы
Отец невесты: Ибрагим Амин улы
Жених: Шамбалки аул Ахмаджан Мухаммадшах улы
Отец жениха: Мухаммадшах
Представители невесты: отец Ибрагим Амин улы
Представители жениха: отец Мухаммадшайх Валишах улы
Свидетели невесты: Абдугалем Ибрагим улы Сайфулла Салих улы
Свидетели жениха: Абдугафар Ахтам улы Зайнулла Валиулла улы
Свидетели:
- Комментарий
- у него второй у нее первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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