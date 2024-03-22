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Абдугалем Ибрагим улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдугалем Ибрагим улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-224б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.01.1888
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
16 сум
Полная запись МК
Невеста: Гадинажамал Ибрагим кызы
Отец невесты: Ибрагим Амин улы
Жених: Шамбалки аул Ахмаджан Мухаммадшах улы
Отец жениха: Мухаммадшах
Представители невесты: отец Ибрагим Амин улы
Представители жениха: отец Мухаммадшайх Валишах улы
Свидетели невесты: Абдугалем Ибрагим улы Сайфулла Салих улы
Свидетели жениха: Абдугафар Ахтам улы Зайнулла Валиулла улы
Свидетели:
Комментарий
у него второй у нее первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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