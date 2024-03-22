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Камалиддин Алимбек улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Камалиддин Алимбек улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-237б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
29.03.1890
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Фахренисо Камалиддин кызы
Отец невесты: Камалиддин
Жених: Улуг Урсак аул Халилулла Хабибулла улы
Отец жениха: Хабибулла
Представители невесты: отец Камалиддин Алимбек улы
Представители жениха: отец Хабибулла Гали улы
Свидетели невесты: Губайдулла Бикмулла улы Насибулла Ахтарулы Валиулла Шафигулла улы
Свидетели жениха:
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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